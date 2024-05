Már szinte hagyományosnak nevezhető, hogy tavasszal az első füsti fecskét a sumonyi halastavaknál figyelik meg – derül ki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány közös hírleveléből. Idén sem volt ez másképp, és az esemény érdekessége, hogy március 20-án be is fogták, és értelemszerűen meg is gyűrűzték ezt a madarat. A halastavak nádasaiban a hónap vége felé már 50-80 példányból álló csapatok éjszakáztak, de nagyobb, 400-500 példányból álló csapatok csak április 10 körül jelentek meg. Március 23-tól kezdve fecskékkel szórványosan a települések belterületein is találkoztak (pl. Bóly, Pécs, Villány), de nagyobb számban még sehol sem mutatkoztak.

Az első molnárfecskéket március 20 körül látták (Mohács, Pécs), de megjelenésük igazából a hónap utolsó napjaira volt jellemző (pl. Hidas, Szaporca, Szigetvár). A korán visszaérkező párok egy része április végén már fiókákat etetett. A fecskék márciusi előfordulása még kevés támponttal szolgál az állományváltozás trendjére vonatkozóan. Erre majd a kijelölt településeken végzett nyári felmérések adnak választ.