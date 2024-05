Jelenleg a Mohács a 13., de a PEAC-nak is épp 25 pontja van a 15. helyen, ahogy a Fehérvár II.-nek és a Dunaújvárosnak is. Vasárnap így mindenki az életéért harcol 17 órától. Ráadásul ezt most a PEAC-nak a bajnoki címre vágyó Iváncsa ellen kell megtennie Pécsen, amely csak egy pontra van az éllovas Szentlőrinctől. Ugyanakkor, ha a pécsiek valahogy összehoznának egy bravúr győzelmet, miközben a Lőrinc hazai pályán veri a Dunaújvárost, akkor egyfelől a piros-feketék bajnokok lennének, másfelől a Mohácsnak is szívességet tennének. A piros-fehérek ugyanis a most hétvégi érdi csatájuk után jövő héten a Lőrincet fogadják, s nem bánnák, ha az éllovasnak az már egy tét nélküli meccs lenne miközben a bennmaradásért rohannak.

A vasárnapi program: PTE-PEAC–Iváncsa, Szentlőrinc SE–Dunaújváros, Érd–Mohácsi TE 1888 (mind 17.00).