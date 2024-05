A ballagási ajándákozás témában végzett MediaMarkt kutatás szerint a fiatalok több mint 60 százaléka a pénzt, mint ajándékot preferálja. Elsősorban a szülőktől, nagyszülőktől és a közeli hozzátartozóktól elvárt az ajándékozás, de ki nem mondott illem az, hogyha valakit meghívnak egy ilyen eseményre, akkor illik valami aprósággal vagy éppen nem aprósággal készülni. A kutatásban megkérdezettek 71 százaléka válaszolta azt, hogy gondoskodnak valamilyen ajándékra ebből az alkalomból.

Ballagási ajándékokon itt az ideje gondolkozni.

Fotó: Krakenimages.com

A ballagási ajándékok között szerepel a pénz, a kütyük és az ékszerek is

A kötelező meglepetések

Ami minden évben elengedhetetlen ajándék, az a csokor és a lufi, ami igazából nem is a családtagoknak fontos, hanem a ballagóknak. Egykor és most végzős diákok számára ezek a család büszkeségét fejezik ki, és jó érzéssel tölti el őket, miközben körül sétálják az oktatási intézmény termeit. Azonban azt fontos megemlíteni, hogy ez sok esetben csak egy kiegészítő ajándék, emellé még a legtöbben várnak még meglepetést.

A pénz sose megy ki a divatból

Egykori osztálytársakkal beszélgetve kiderült, hogy sokaknak több mint 10 évvel ezelőtt a ballagási buli volt a szülőktől kapott ajándék, minden mást a meghívott vendégektől kaptak. Ma már azonban ezek a bulik elmaradnak, és inkább szűk családi körben ünneplik meg egy étteremben a jeles eseményt, így a szülők is sok esetben pénzzel készülnek a gyerekeiknek. A pénz után sokan az elektronikai kütyüket, ékszereket vagy éppenséggel az utazást tartják a legjobb ajándéknak. Ritka kivételként emelném ki, hogy a pécsi Retro Könyvvásár legutóbbi alkalmán több fiatal is kutakodott könyvek után, amelyet elmondásuk szerint ballagásra adnának ajándékba.

Az összeg mindig nagy dilemma

Ha már a pénz áll jelenleg a ballagó diákok kívánságának élén, akkor nagyon fontos kérdés, hogy mennyi is az annyi. A korosztályom ballagásának idején – saját tapasztalat is –, az 5 ezer forint volt az alsó, míg a felső határ olyan 20-25 ezer forintnál állt meg. Voltak azonban kirívó esetek is, amikor egy-egy osztálytárs – családi hátérre hivatkozva – 50 és 100 ezer közötti összeget is készhez kapott. Ez volt 2015-ben. A MediaMarkt kutatás szerint az összeg terén csekély változások történhettek, hiszen a megkérdezettek 53 százaléka közeli családtag esetén 5 és 20 ezer forintú összegre becsülték az illő pénz mennyiséget, amin belül a 10 és 20 ezer közötti értékek a legnépszerűbbek. A válaszadók közül 42 százaléka a 20-30 ezer forintot tartja reális összegnek, és mindössze csak 2 százalék válaszolta azt, hogy ilyenkor 100 ezer forintot illő adni.

A tanároknak illik ajándékot adni?

Amikor ismerősöket kérdeztem arról, hogy mit gondolnak a tanári ajándékozásról, akkor legtöbb esetben azt a választ kaptam, hogy arra az osztálynak közösen kell összedobnia, és a szülői közösség tudni fogja, hogy mi az az ajándék, amit pályája során tud hasznosítani az oktató. Ez a közös ajándék inkább az osztályfőnökökkel kapcsolatban érvényés, de sokan úgy gondolják, hogy egyénileg valami aprósággal illik meglepni azokat a tanárokat is, akik sokat segítettek a gyermeküknek az évek alatt.