A Gyurcsány Ferenc és a Magyar Szocialista Párt támogatásával az előző választáson is induló Péterffy Attila polgármester egykori programírója, Körömi Attila részletes, dokumentumokkal is alátámasztott bejegyzésben hívta fel a figyelmet arra, hogy milyen folyamatok zajlanak az önkormányzatnál. A volt momentumos politikus a pécsi önkormányzat háza táján kialakult lakásmutyiról fejtette ki a véleményét, amely kapcsán közismert, hogy vesztegetés elfogadásának gyanújával folyik a bűnügyi eljárás. Lapunk úgy tudja, hogy a nyomozók már a gazdasági vetületét is elemzik a pécsi lakásgazdálkodásnak, valamint a PestiSrácok.hu információi szerint az évek óta tartó eljárás új szakaszba léphetett és a közeljövőben az első gyanúsítotti kihallgatások is megtörténhetnek.

Körömi Attila kitért arra, ahogy amikor az önkormányzati lakásokért is felelős MSZP-s Nyőgéri Lajost úgy nevezte Péterffy alpolgármesterének, hogy ebben a saját baloldali koalíciója sem támogatta. Szerinte ezzel párhuzamosan a szintén a lakások ügyeiben döntő népjóléti bizottság jobbikos elnökének, Fogarasi Gábornak is fontossá vált, hogy a munkáját tisztességgel végző akkori alpolgármester Bognár Szilvia ne láthasson rá a lakásgazdálkodási csoport munkájára. Péterffy azért vonta meg volt alpolgármester, Bognár Szilvai jogköreit, majd pedig tisztségéből is elmozdíttatta, ám Bognár Szilvia nem távozott a közéletből, jelenleg a Tiszta Kezek Egyesület polgármesterjelöltje.

Az MSZP-Jobbik tandem mindenesetre Bognár kigolyózása után már "alámerülhetett a pécsi lakásgazdálkodás titkos rejtelmeibe: Körömi szerint "nincs ebben a visszaélésszerű kinevezésben semmi meglepetés, hiszen már a választási kampányban is a Nyőgérit nevezte ki Péterffy kampányfőnökké".

Úgy vélekedett, hogy „Nyőgéri a Péterffyt akkor támogató többi párt felé nem számolt el a 2019-es kampányban elköltött pénzekkel, melyre én és a Momentum helyi szervezetének másik elnökségi tagja legalább féltucatszor fölszólítottuk. 40-60 millió forintról beszélt akkor az utca".

Az önkormányzati lakásgazdálkodás körüli anomáliákat jelzi, hogy 2021-ben Péterffynek saját koalíciós társai üzentek egy ultimátumban, hogy rendezze ezt a területet, erre viszont nem került sor, sőt éppen itt indultak meg a nyomozások.

Körömi végezetül kitért arra is, hogy „a pécsi polgármesteri hivatal 2019. októbere óta legkevesebb hat lakásgazdálkodási csoportvezetőt fogyasztott el, köztük a jobbikos S. Györgyöt, aki a jobbikos Fogarasi és az MSZP-s Nyőgéri alpolgármester legközelebbi munkatársa volt, mígnem elindultak a nyomozások az önkormányzat lakásügyeiben, de mint tudjuk: fejétől bűzlik a hal!"