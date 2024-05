A megújult Arborétumot május 18-án fél kettőkor adják át hivatalosan a látogatóknak. Harkány vármegyénk egyik vonzó turisztikai városa, ahová az ország számos pontjáról érkeznek pihenni vágyók. Ehhez a felújítások, köztük a park megújulása erősen hozzájárul, hogy ez az állítás sokáig igaz legyen.

A megújult parkot adják át ünnepélyesen a fürdővárosban /A kép illusztráció

Fotó: Claudia G Cooper / Forrás: Shutterstock

Fél évig tartott a park felújítása

Ahogyan az előző év végén beszámoltunk róla, a harkányi Arborétum a város önkormányzata a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretében nyert támogatásból fejlesztette az Arborétum területét, ami igazi rekreációs központtá vált mára. Az erdősített fagyűjteményből napsütéses parkká alakítás nem egyik pillanatról a másikra megy. A zárt fás társulásból először a veszélyes elhalt fákat és sérült törzseket távolították el, majd a törzsszám beállítása következett, melynél fontos szempont a talaj közelében díszítő virágok és cserjék megfelelő fényhez jutása. Ezek miatt a terület végleges formáját csak évekkel később nyeri el, ám a változások listája így is terjedelmes és érzékelhető.

Turisztikailag vonzóbb arborétum kialakítása érdekében kialakítottak több, a terület park jellegét erősítő helyet. Ilyen az "Édesanyák kertje", egy rózsagyűjtemény, a fák között edzeni vágyók számára rekortán futópálya, és a gyermekek szórakozását biztosító korszerű játszótér.

Az állatvilág miatt aggódókra is gondoltak a beruházásnál, hisz a lombkorona részleges megnyitása miatt sokkal több faj fog visszatérni az Arborétumba, mint amennyinek ideiglenesen új otthont kellett találni.

Nyit a strand

A fürdő folyamatos karbantartása is fontos turisztikai elvárás, melyen a Harkányfürdő medencéi most estek át. Viszont a tavaszból lassan átcsapunk nyárba, így a hétvégétől a fürdő strandja is nyitva fog állni a kint medencézők, napozók, és mindenki részére, akik igazi strandélményben szeretnék élvezni a hely adottságait. Szombaton pedig program színesíti a strandi életet, az Erősen a gyermekekért Jótékonysági fesztivál egyik házigazdája lesz a fürdő. Az érdeklődők bothúzó versenyt láthatnak szombaton délben. Aznap este pedig az Orgonák éjszakája várja az esti fürdőzőket, betölti az estét az élőzene hangja. A koncert után pedig Dj Duly és Dj BaRa fogja forrósítani a hangulatot.

A szombati programok kavalkádját színesíti a Víkend-telepi családi nap, melyre 15 órától várják az érdeklődőket, akiket koncertekkel, játszóházzal, arcfestéssel, légvárral örvendeztetnek meg a szervezők. A nap méltó zárása pedig egy utcabál.