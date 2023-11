A Harkányi Arborétum a város belterületén jelenleg egy funkció nélküli park, melynek fejlesztésével élettel, funkciókkal töltik meg a zöld területet, mindemellett a meglévő növényállomány elengedhetetlenül szükséges gyérítését és rekonstrukcióját is elvégzik. A beruházás során felújítják a meglévő ösvényeket, így pihenésre, rekreációra és kikapcsolódásra alkalmasabb felületek jönnek létre térfigyelő rendszerrel és napelemmel működtetett köztéri világítással. Kialakítanak továbbá egy környezet- és természetvédelemi ismereteket adó, kicsiknek és nagyoknak szóló, játékos tanösvényt is, valamint rekortán futópálya és esőbeálló pavilon épül, s a régi utcabútorok helyett új padokat helyeznek ki. A Harkányba érkezőket egy szép rózsapergola sor fogadja majd, ahol később kialakítják az „Édesanyák kertjét”. A gyermekek számára ügyességi és fejlesztő elemeket tartalmazó játszóteret is építenek a területre. Frissítésre szorul a növényállomány is, a parkrekonstrukció során egy arborétumhoz méltó megjelenést kap a park.

Baksai Endre Tamás, Harkány polgármestere a projekttel kapcsolatban elmondta, a vonzó épített környezet kialakítása, a rendezett közterületek, és az aktív szabadidő eltöltését lehetővé tevő parkok az élhető és szerethető város egyik legfontosabb alapkövetelménye. A fejlesztések a család- és klímabarát szempontokat figyelembe véve valósulnak meg, így egy turisztikailag vonzóbb arborétuma lesz a városnak, amely a családok és fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez járulhat hozzá.