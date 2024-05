A Pécsi Vakáció 2024 kiadvány összesen 61 tábort, 161 táborhetet mutat be, emellett 54 programajánlat is szerepel benne és találhatók itt igen mérsékelt árú napközik is.

A tematikus táborokat nem soroljuk fel mind, de kiemelünk néhány érdekes lehetőséget. Lesz tábora az erdei kalandoknak, a divatnak, rajznak, varrásnak, sminkelésnek, a logikai játékoknak, a tenisznek, a társasjátékoknak, a főzésnek, a kisvasútnak, a természettudományi kísérleteknek, a focinak, a tornának, a balettnek, a várostörténetnek, az idegen nyelveknek, a robotikának, a falmászásnak is, de akár napközis kutyás táborba is lehet jelentkezni, vagy lovakkal is foglalkozhatnak az állatbarát fiatalok. No és van, hol a színjátszás, másutt meg a művészetek rejtelmeibe adnak betekintést.