Szabadtéri szabadulás névvel rendezett játékot a Kultúr Faktor Projekt és az Élményzóna Projekt június 8-án Pécsen, a Tettyei romoknál. Több célja is volt a csodaszép környéken megrendezett eseménynek, a kalandvágyók igényeinek teljesítése mellett társadalmi üzenetet is hordozott magában. A függőség súlyos kérdéseivel is szembesültek a résztvevők.

Élményekkel hazatérve

Élményeket szereztek játékos módon

A szervezők 3-6 fős csapatok jelentkezését várták, a részvételi díj becsületkasszás alapon működött, a játék teljes bevételét a Bázis Addiktológiai Szolgálat javára ajánlották fel, így támogatva a különböző függőségekkel küzdők felépülését. A csapattagoknak hegyen-völgyön kellett keresztülmenniük, a két egymástól legtávolabbi pont a Mésztufa barlang és a Balázs-pihenő volt, de megmászták a Havi-hegyet is a játék során. A függőségről, és a kultúrára gyakorolt hatásáról szóltak a kvízkérdések, megismerhették a játékosok Kosztolányi Sezső, Csáth Géza, Hemingway vagy Caravaggio ilyen jellegű botlásait is. A kultúrát belecsempészve a Havi-hegyen található mandulafánál kellett minden csapatnak elszavalnia Janus Pannonius: Egy dunántúli mandulafáról című versét, ami a kulturális értékek mellett a közösségi összetartozás élményt is erősítette.

A függőség veszélyeire hívták fel a figyelmet

A szakemberek felmérése alapján minden ötödik ember küzd valamilyen függőséggel, a játék célja a figyelem felhívása volt. Pécsett valós segítséget kaphatnak az itt található rehabilitációs intézményeken kívül is azok, akik készek az első lépést megtenni a gyógyulás felé. Így a mostani esemény a szórakozás mellett egy bátorító felhívás is volt, ha segítségre van szükségünk, merjünk lépéseket tenni. A város a hasonló projektek miatt ideális hely lehet azok számára, akik felépülő függők, a szenvedő függők itt megtalálhatják a reményt és a segítséget a felépülés útján.