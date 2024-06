Berobbant az igazi nyár, nyaralni, kirándulni mennek az emberek. Vannak, akik az utazásokra is magukkal viszik a házi kedvenceket, ám ez nem minden esetben megoldható. Sok gazdi gondolkodik el ilyenkor, hogy hogyan oldja meg otthon hagyott kisállatai ellátását. Egyre többen veszik igénybe a kisállatpanziók szolgáltatásait, ahol biztonságos körülmények között, hozzáértő emberek vigyáznak a kutyákra, macskákra. Sőt, nem csak vigyáznak rájuk, hanem sokat foglalkoznak velük. Van olyan panzió, ahol már tavasszal előre lefoglalták a férőhelyeket a nyárra, most már nincs is szabad hely.

A nagytestű kutyák is jól érzik magukat a kisállatpanzióban

Fotó: Tappancs Családi Kisállatpanzió és Napközi

A romonyai szőlőhegyen 2023 nyarán nyitotta meg a kapuit a Tappancs Családi Kisállatpanzió és Napközi. A területre mi is ellátogattunk, s megismerkedtünk a személyzettel és természetesen az éppen ott tartózkodó négylábúakkal is. A panzió családi vállalkozásként működik, a vezetője már nagyon régóta foglalkozik kutyákkal, 1994-óta kutyatenyésztő. Így az évek alatt nagy tapasztalatot szerzett az ebekkel kapcsolatban.

– A tavalyi nyitás óta is folyamatosan fejlődünk, jelenleg 12 kinti kennel van, ahol télen is tudjuk fogadni a kutyusokat, mert padlófűtés van. Emellett egy 36 négyzetméteres klímával hűtött-fűtött ház várja a kisebb ebeket. A kisebb és nagyobb termetű kutyák külön elkerített, füves területre vannak kiengedve, nagy kutyákat egyáltalán nem engedünk össze – ismertette Szorre Gábor tulajdonos. – A nagy érdeklődésnek köszönhetően cica panziót is létrehoztunk, egy külön cica házat kifutóval. Itt igazán jól érzik magukat a macskák, egész nap együtt bandáznak.

A Tappancs Családi Kisállatpanzió és Napközi 2023-óta működik

Fotó: Tappancs Családi Kisállatpanzió és Napközi

Az elégedett gazdik ajánlása alapján terjed a kisállatpanzió híre

A rendezett környezetben dupla kerítés védi szökés ellen a kutyusokat, s az állatok étkeztetése elsősorban az állat megszokott táplálékával történik. Mint a panzió vezetője ismertette, manapság egyre több az allergiás kutya, van aki nyersen etet, van aki fagyasztva hozza az ételt, ezt itt kutyákra szabottan, a gazdi kérésének megfelelően adják az ebeknek.

Az oltás kötelező