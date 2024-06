Belerúgott a Kutyapártba, de joggal?

Péterffy másik kijelentése a Magyar Kétfarkú Kutyapárttal szemben hangzott el, ami hasonló, szocializmus korabeli felfogásról tanúskodik. A viccpártból lassan komolyabb politikai tényezővé váló szervezet pedig fel is hívta a figyelmet arra, hogy abban a körzetben sem tudott nyerni a baloldali koalíció, ahol ők nem indítottak jelöltet, ez az 1. választókörzet volt.

Úgy vélekedtek, hogy az indulásukkal ők nem elvettek másoktól voksokat, hanem azokat szólították meg, akik egyébként el sem mentek volna szavazni, vagy nem lettek volna hajlandók a jelenlegi parlamenti ellenzékre voksolni.

Ha az említett 1-es körzet számadatait nézzük, akkor ott a jobboldal erők – a Fidesz-KDNP-ÖPE és a Mi Hazánk – toronymagasan verték a baloldalt, azaz a Péterffy-koalíciót és a Tiszta Kezek Egyesületet. Önmagában pedig a Fidesz is legyalulta itt a regnáló városvezetői jelöltet, pedig mindent bevetettek ellene. Ám példának okáért a 3. körzetben is rendkívül kiélezett lett volna a helyzet, ha a Kutyapárt nem is indul és minden kutyás voksot megkapott volt regnáló városvezetés – legalábbis Péterffy demokrácia felfogása alapján.

Érdekesség, hogy a baloldal által rendszeresen ekézett nemzeti oldal részéről nem hangzott el olyan kijelentés, amely a jobboldali Mi Hazánk, vagy pedig Szentgyörgyvári Péter független, ám erős jobboldali, polgári kötődésű polgármesterjelölt indulását kárhoztatta volna azért, mert nem szereztek annyi voksot, amennyit szerettek volna.

Egyszer már megtanították rá

A baloldali városvezetés egyszer már leckét kapott a demokráciából. Mint ismert, Péterffy hiába perelte be a Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivőjét, Vicze Csillát azért, mert kemény kritikai véleményt fogalmazott meg vele szemben a demokratikus jogaival élve, a Pécsi Törvényszék nem adott neki igazat. Akkor az ítéletet értékelve Vicze Csilla védője, dr. Halmos Péter ügyvéd azt mondta, hogy: