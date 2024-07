Egy milliárdos elektromos buszbeszerzési pályázat kapcsán a tavaszi beadási határidő előtt pár nappal hívták össze a közgyűlést Pécsen – írtuk meg tavasszal. Már akkor arra utaltunk, hogy csak az utolsó pillanatban kaphattak észbe, hogy lemaradhatnak a lehetőségről, ezért sebtiben trombitálták össze a képviselőket, hogy jóváhagyják a pályázatot. Ezt akkor azzal próbálták meg kimagyarázni, hogy a városházán úgy tudták, hogy csak később írják majd ki a buszbeszerzés tenderét.

Félresikerült buszbeszerzés

Az elképzelés három elektromos busz, valamint a hozzá kapcsolódó töltőberendezések beszerzéséről és telepítéséről szóló pályázat benyújtásáról szólt. Azt tervezték, hogy mintegy 1,3 milliárd forintért vásárolhatna három buszt Pécs, ha nyer a pályázaton, amihez 260 milliós önerőt is kellett biztosítani.

A program eredményéről aztán hónapokon keresztül hallgattak, holott Pécsen még "zöldbiztost" is kineveztek azért, hogy a környezetvédelemre nagyobb hangsúlyt fektessenek politikailag, a teljes csönd azért is érdekes, mert még a védett virágok védelme miatti kaszálás késleltetéséről is beszámolt a városházi közlöny.

A hallgatásnak prózai oka volt: egyszerűen nem nyertek a programon, amit szintén megmagyaráztak, méghozzá azzal, hogy állításuk szerint a forráshiány miatt nem nyertek. A nyári szünetben a közgyűlést helyettesítő jogi- és ügyrendi bizottság elé kerül az ügy, szerdán egy újabb pályázat beadásáról döntenek, amire egyébként már július 5-től lehetőségük volt. Mindenesetre abban bíznak, hogy a második körben már sikerül eredményt elérniük.

Nem is akkor volt a buszbeszerzés

A várhatóan ősszel alpolgármesteri posztjáról távozó Ruzsa Csaba által jegyzett előterjesztésben ugyanakkor nem igazán fejtik ki a valóság minden szeletét: azt írják, hogy "a pécsi helyi közösségi közlekedés modernizálása még 2020-ban kezdődött meg 10 elektromos BYD szólóbusz forgalomba állításával". Csakhogy a program nem ezzel indult, hiszen még az előző városvezetés idején, 2020 előtt indították el a beszerzés folyamatát, és a jelenlegi városvezetők adták át azokat. Ezt kénytelen volt a polgármester is elismerni.