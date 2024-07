Július 12. éjfélig érvényben van a hőségriadó. Nagy Attila, Sellye város polgármestere ismertette, hogy a 3 év alatti gyermekek minden nap ingyenesen használhatják a helyi strandot, és most a hőségriadó idején az időseknek is szeretnének kedvezni. Ebben az esetben az előző évekhez hasonlóan a sellyei lakcímmel rendelkező 60 év feletti felnőttek is díjmentesen léphetnek be a Sellyei Termálfürdő területére.