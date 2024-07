Álhíreknek próbálta a baloldali önkormányzat beállítani azt a tényt, hogy néhány héttel ezelőtt még semmilyen nyoma nem volt annak, hogy októbertől továbbra is lesznek menetrendi járatok – bármilyen desztináció irányába – Pécsről. Lapunk korábban is hiába fordult kérdésekkel a Dragovácz Márkhoz, a repülőtér irányítójához, ám különböző indokkal kitért azon válaszadás elől, hogy a pécsi önkormányzatnak mennyibe kerül a járatindítás. Üzleti titokra hivatkozott, holott közpénzeket költenek el a jelek szerint teljesen homályos és átláthatatlan módon, nem kizárt, hogy ezért a későbbiek teljes átvilágítással kell szembenéznie az igazgatói stábnak – belőlük több is van a reptérnél.

Reptér: több pénzbe kerül, de titkolóztak

A kérdéseinkért és véleményükért ugyanakkor – gyerekes módon – közösségi oldalas letiltást járt a jelenleg még regnáló baloldali városvezetés cégénél, így csak a propagandasajtóból értesülhettünk arról, hogy két héttel a figyelemfelhívó cikkünk után kezdtek el álhírező lejáratást indítani lapunk ellen, mondván mégiscsak lesz folytatás. Az időpont azért is lényeges, mert korábban reptértől azt is megkérdeztük, hogy "a jelenlegi járatokra meddig van engedélyük, októberig?", de erre sem reagáltak.

A hallgatás után a csendet vélhetően azért törték meg és merték bejelenteni a téli menetrendet, mert a baloldali városvezetők még több pénzt pumpáltak bele a társaságba a június végi közgyűlésen.

A költségvetés módosítását célzó közgyűlési előterjesztésből az derült ki, hogy a repülőtér 2024-ben már 406 millió forintos támogatással számol, miközben tavaly nagyjából ennek felét, 213 milliót kellett költeni a reptérre. Ebből 158 milliót a külügyi tárca állt, és csak 65 milliót az önkormányzat.

A jelenlegi baloldali városvezetés szerint még a 2023-as támogatás 35 millió forintos átcsoportosításának, valamint az idénre biztosított 140 millió forintos dotációnak köszönhetően üzemel a repülőtér, és mehetnek a járatok. Ám megjegyzik, hogy

a mentrendszerinti járatok biztosításához további létszámemelésre, és a személyzet képzésére, valamint a tervezett, de még nem végrehajtott karbantartási és üzemeltetési feladatok biztosítására van szükség.

Az, hogy ezek az "üzemeltetési feladatok" mit jelentenek, nem tudni. Mindenesetre az elképzelések szerint a 2024-es üzleti tervben leírt 406 millió forintos

"támogatásnak az 51 százalékát, azaz 207 milliót a többségi tulajdonosi jogokat gyakorló Külgazdasági- és Külügyminisztérium biztosítaná a társaság részére."

Bár az elmúlt években már eddig is közel 1,5 milliárdot kapott a reptér kapcsán az önkormányzat államtól, most mégis azt állítják, hogy "az állami tulajdonos felé benyújtott támogatási igény kapcsán továbbra sem rendelkezik információval a menedzsment, amelyre tekintettel szükséges 50 millió forint önkormányzati támogatást adni a légikikötőnek". Érdekesség, hogy tavaly is késett az önkormányzati forrás, ezt éppen az ügyvezető árulta el egy jelentésben.