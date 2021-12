Az esemény egy egész napot átölel majd. A látogatók megismerkedhetnek a házasság kötés szokásaival. Bemutatják a különböző cigány népcsoportok közötti házasságot a régi és mostani időkben is. Szó esik arról, hogy milyen romaként élni a mai Magyarországon, elmesélik a roma holokauszt történetét és annak megrázó eseményeit. Aki pedig megéhezne a nap folyamán, azoknak sem kell kétségbe esni, ugyanis hagyományőrző cigány ételek bemutatására is sor kerül, amelyeket meg is lehet majd kóstolni.