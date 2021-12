Pink Floyd, meg a többiek

Stenczer Béláról tudni kell, hogy óriási rockrajongó, több ezer bakelit, CD- és DVD-lemeze van. A zenével való több mint fél évszázados így összegzett: „A Beatlesen nőttem fel, majd a jazz felé mozdultam. Mintegy tíz évig istápoltam a városi jazzklubot, egészen addig, amíg színésznek nem szerződtem. Sőt, létrehoztam az első szabad magyar zenemű kiadót is, a Pannontont a nyolcvanas évek második felében. Énekeltem aztán a színpadon, de a zenétől hallgatóként sem szakadtam el, a progresszív rock, a jazz legjobbjai otthon állandóan műsoron vannak.”

S hogy mit hallgat most leginkább otthon?

– A pandémia alatt rácsavarodtam a Pink Floyd-életműre. Beleértve minden nagy stadionkoncertjüket is, amelyeket nem láthattam akkor, eredetiben, amikor kellett volna. 30–50 évvel ezelőtti felvételekről van szó, no meg egészen frissekről. Elsősorban DVD-felvételekről, ahol a hangzás és a színpadi jelenlét annyira megkomponált, mint egy jó zenés színdarabban. A Pompeii-ben felvett Echoest, vagy az Atom Heart Mothert megnézve leginkább a kortárs zenéhez lehet sorolni ezeket a varázslatosan megszerkesztett szimfonikus műveket. Másrészt még a legnagyobb „slágereik” is 10–15 percesek, szóval afféle kamaraműveknek tekinthetők, mégis hatalmas a nézettségük. Vegyünk például egy viszonylag friss, 2016-os David Gilmour-koncertet, amit szintén Pompeii-ben, a Vezúv lábánál vettek fel. Hát azért az nem semmi, hogy öt év alatt 126 millióan nézték meg.