Vlasits Barbara jelenleg kizárólag a Pécsi Nemzeti Színházban játszik, az elmúlt években volt szerencséje a JESZ-ben és a Harmadik Színházban is részt venni előadásokban. Nem pécsi születésű, de több mint 10 éve itt él, és nagyon megszerette a várost. A színházon kívül több kedvenc helye is van a városban. Nagyon szereti a Blöff Cafét, az Apolló Mozit ahova mindig szívesen megy, ha ideje engedi, illetve a csodálatos Orfű és a Tettye is megunhatatlan számára.