A nem mindennapi irodalomórára a magyar széppróza napja alkalmából került sor a Magyar Írószövetség szervezésében. A Novellák korunk problémáiról című tanóra keretén belül Vörös Annával beszélgetett Dobosi László a fiatal írónő saját tapasztalatain alapuló novelláiról a pécsi gimnáziumban.

Vörös Anna jelenleg a Máltai Szeretetszolgálatnál dolgozik pszichológusként. Munkája során a magyar állam által a tálib hatalomátvétel során Afganisztánból kimenekített katonák családjainak női tagjainak segít a traumafeldolgozásban. Korábban önkéntesként töltött el egy évet a török-szír határon, eleinte gyermekonkológián, majd olyan gyermekeknek tartott foglalkozásokat, akik napközben dolgozni kényszerültek. E tapasztalatai inspirálták novellái megírására, s ezekből olvasott fel a leőweys fiataloknak is.

A diákok érdeklődve hallgatták a fiatal írónő sorait, s élénk tapssal fejezték ki elismerésüket.

– A szépirodalmon keresztül érzékletesen be lehet mutatni összetett társadalmi helyzeteket is, hiszen akkor tudunk kapcsolódni egy témához, ha személyesen megszólítanak minket. A művészetnek van egy fontos gyógyító szerepe, olyan lelki mélységeket tud megérinteni, amelyet más módon nehéz lenne. A művészet által kézzelfoghatóvá tesszük az érzéseinket, ez segít a megértésben, reflektálásban is – mondta Vörös Anna, aki művészetterapeuta végzettséget is szerzett. A fiatal pszichológus-írónő úgy érzi, számára is sokat segített az élményei feldolgozásában az írás.

– Általános tapasztalatom, hogy amikor fiataloknak tartok előadást, nagy kíváncsisággal és érdeklődéssel hallgatnak, így volt ez a Leőweyben is. Számomra is erőt adott látni a diákok nyitottságát és az érdeklődést a tekintetekben – állapította meg Vörös Anna.

– Azt gondolom, a szépprózának ma is van aktualitása a fiatalok körében. Amikor Anna felolvasott, néma csend volt, a diákok spontán megtapsolták. Csak meg kell teremteni a lehetőséget, a megfelelő fórumot és alkalmat arra, hogy a fiatalok találkozhassanak értékes irodalmi alkotásokkal – fogalmazott Dobosi László író-tanár.

– Régen azért festették a templomok falaira a bibliai jeleneteket, hogy a képek alapján prédikáljon a pap az olvasni nem tudó híveknek. Ma a közösségi médiafelületek jelentik ezeket a falakat, s rajtunk múlik, mivel töltjük meg azokat. Fontos, hogy használjuk a modern csatornákat, de minőséget adjunk át ezeken keresztül a fiataloknak – mondta Dobosi László.