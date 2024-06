Júniusban rendezik a 95. Ünnepi Könyvhetet Budapesten. Ehhez csatlakozott programokkal a Csorba Győző Könyvtár június 12. és 15. között. A négy nap keretében ismét lesz Bertók-Pódium, de műsoros könyvbemutatóval is készülnek, valamint az egyik esemény keretében különlegességeket is kóstolhatnak az érdeklődők. És ezen hétvége szombatján is kinyitja kapuit a Retro Könyvvásár, hogy mindenki beszerezhesse könyvespolca legújabb köteteit. Részletek a csgyk.hu weboldalán.