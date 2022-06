Értékes információkat rejt a levéltár

– A levéltár valóságos aranybánya a családkutatók részére, szeretnénk ezeket a kincseket megosztani az érdeklődőkkel – fogalmazott Vargháné Szántó Ágnes. Elmondta, a fiatal korosztályt is egyre inkább foglalkoztatja őseik története, egy korábbi előadássorozaton például egy tizenhárom éves diák is részt vett. A szeptemberi Kulturális Örökség Napja alkalmából tartott programsorozaton ismét várja majd az érdeklődőket az MNL Baranya Megyei Levéltára Király utcai részlege akik izgalmas raktárlátogatáson vehetnek részt, testközelből megismerve a családfakutatáshoz szükséges dokumentumokat, s például Babits Mihály iskolai iratairól is hallhatunk.