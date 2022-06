Nemrég óriási sikerrel rendezték meg a kertben a hagyományos dísznövény-kiállítást és -vásárt, mely a vírushelyzet miatt két évig szünetelt. Múlt hétvégén pedig ünnepi események sora következett a Botanikus Kert 70 éves jubileuma, valamint két PTE akadémikus dr. Borhidi Attila és dr. Hámori József 90 éves születésnapja (sajnos ő már nem érte meg a jeles dátumot, tavaly elhunyt) alkalmából.

A tudósköszöntők a Vargha Damján Konferenciateremben voltak, majd felavatták a felújított, kitáblázott kertet. Igen, kitáblázottat, mert sétányokat, emlékhelyeket neveznek el 29 híres egyetemi professzorról – többek között dr. Hámori Józsefről, dr. Bachman Zoltánról, dr. Czopf Józsefről, dr. Ormos Máriáról, dr. Méhes Károlyról, dr. Kézdi Balázsról, dr. Tóth Józsefről, dr. Flerkó Béláról, Bencsik Istvánról, Rétfalvi Sándorról. Mindez dr. Szabó László Gyula természettudós és Mánfai György természetfotós többéves munkájának eredménye.



A pálmaház, kaktuszház is új nevet kap. Isten békéje – emlékhelyek a 70 éves Botanikus Kertben címmel megjelent egy könyv is dr. Szabó László Gyula szöveges összeállításában a 29 tudósról, több mint kétezer fotóból kiválasztott kétszáz Mánfai György-képpel a kertről a különböző évszakokban. A fotóművész a kötetről így összegzett: a tudósokról rövid és hosszabb ismertető is olvasható magyar és angol nyelven, valamint a róluk elnevezett sétányról, emlékhelyről is bekerült több kép: a sziklakertről, a kaktuszokról, orchideákról stb. Van olyan hely (például a Leh­mann Antal-lépcső), melyről mind a négy évszakban született fotó. Emellett kétoldalas térképet is mellékeltek, mely az elnevezett sétányokat, szobrokat, épületeket, emlékfákat mutatja meg.

A kerttel kapcsolatban a közelmúltban megjelent a Dunántúli Naplóban egy panaszos olvasói levél, az itt található néhány pad rossz állapotával kapcsolatban. Mint megtudtuk, a levél írója nyitott kapukat döngetett, mert akkor már javában zajlott a kerti bútorok felújítása, és mostanra mintegy harminc pad született így újjá.



Kis történelem



A parknak 110 éves a története, 1912-től a jezsuita Pius gimnázium kertje volt, majd 1952-től botanikus kertté fejlesztették az akkor alakuló Pedagógiai Főiskola Biológia Tanszékének köszönhetően, vagyis a PTE Botanikus Kert idén 70 éves. A területet 1989-ben megyei természetvédelmi területté nyilvánították. A 6,85 hektáros növénygyűjteményben több mint nyolcezerféle növény található – szabadföldön mintegy 5 ezer, az üvegházakban megközelítőleg 3 ezer. Az egyedek száma több mint 100 ezer darab, a védett vagy fokozottan védett fajok száma 350. A kertben megfigyelt 66 állatfajból 60 védett. Az utóbbi 10 esztendőben 400 millió forintot fordítottak a kert megújítására.