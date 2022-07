A legszebb férfi hasért az idén is három tálca sör járt, ezt egy visszatérő jelentkező, az 54 éves Károly nyerte el. Korábban egy 3. helyezést már sikerült elérnie. Nagy show-val szórakoztatta a fesztiválozókat, a közönségkedvenc is ő volt. Mint magáról a szervezőknek elmondta, a bort tisztán issza, a sört pedig piszkosul. A mögötte végzőknek két, illetve egy rekesz sörrel kellett beérniük.

A verseny után a Hősök szórakoztatta a medencében hűsölőket, a rapper-páros nem hagyta délutáni sziesztázni a fürdőzőket, Eckü be is ugrott közéjük a Lepke medencébe. A színpadon őket a tavalyi X-Faktor sztárja, Mardoll követte. A Lepke színpad utolsó fellépője előtt Kőszegi Sámuel, a Vivat Bacchus énekegyüttes beatboxosa alapozta meg a hangulatot. Végül a pécsi Made in B együttes hozta el a saját szerzeményű dalait a Harkányban bulizóknak. Ők egyébként egyik dalukhoz a klippet éppen itt, a Harkányi Strand- és Gyógyfürdőben forgatták, és visszatérő fellépőként már ismerősen mozognak a fesztiválon. A nagyszínpadon ezután a The Biebers, majd a Carson Coma koncertezik, holnap pedig többek között Rudán Joet, a The Minds zenekart és Kasza Tibit hallhatják a medencék mellől a fesztiválozók.