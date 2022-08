Visszatérő látványosság, és igazi pécsi kuriózum a Katlanban a Bölcsész Udvar, mely az Aralica Kertben hoz PTE-s fiatalokkal érdekességeket. Elsőként kedden 19 órakor bölcsész kocsmakvízt szerveznek a fenntarthatóság jegyében, 2-4 fős csapatok részére - a fődíj: exkluzív sörválogatás. Rögtön utána Kasszafúró királyfi – Legyen nekünk szerencsés ez a nap! címmel horrormesét adnak elő az OSZIP – Színészképzés 13. évfolyamosai. De választható 20 órától az Offlájn Rezervátum is (A Helytörténeti Múzeum mögött), ahol tábortűz mellett Kollár-Klemencz Lászlóval végezhetők imaginációs gyakorlatok, és Bujdosó János ad szólókoncertet.

Az első zene azonban a katlan vendégeit az Árokpart bárban csapja nyakon, ahol 17 órától az EZ, 18.30-tól a Zaekar, 20 órától a Vahúr Csodát Lát, 21.30-tól a Damara, 23-tól a YEWO zenél.

A nagy koncertek sorát pedig a sportpályán a Felső tízezer indítja 21.30-kor, majd a Carson Comáé a nagyszínpad.

Persze már kedden is érdemes kilépni a központi bázisról, mert Beremenden a Kovácsműhelyben 17.00 órától sorban szlkmc és barátai, a Mr Smood and the Harp, az L1, a Csipet csapat és a Filc koncertezik. A szoborparkban pedig 21 órától Örkény István: Tóték című legendás színjátéka látható a Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház társulatától, Trill Zsolttal és Szűcs Nellivel a főbb szerepekben.