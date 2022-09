– Emelem poharam e kedves társaságra – köszöntötte a Széchenyi térre érkezőket dr. Lakner Tamás, az Európai Bordalfesztivál művészeti vezetője. A nap is kisütött a XXVI. Európai Bordalfesztivál vasárnapi zárására. A járvány miatti kihagyás után most újult erővel rendezték meg a programot, amely ezúttal is különleges élményt jelenthetett a borok és a bordalok szerelmeseinek.