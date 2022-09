A szorgos előkészületeket követően igazán színes élményben lehetett része kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A gyerekek a középkori mesterségeket bemutató hagyományőrzők segítségével kipróbálhatták többek között a kötélverés és a papírmerítés tudományát, megismerkedhettek a rokkával is.

Érkeztek páncélos lovagok is, akikkel a kardforgatást is gyakorolhatták a bátrabbak. Lehetőség nyílt korabeli jelmezekbe is beöltözni és fényképeket készíteni a középkori öltözetekben.

Gasztro Nap lévén természetesen a ParKing bisztro finomságai sem maradtak el, illetve számos ínycsiklandó portékát is kínáltak környékbeli kistermelők. Százszázalékos gyümölcsleveket, aszalt gyümölcs szeletek közül válogathattak a látogatók. Kóstolhattak különféle sajtokat, termelői mézet, kézzel készült csokoládé különlegességek és zöldségpástétomokat is a Gasztro Nap résztvevői.

Nem maradt el a délutáni solymász bemutató sikere sem, sőt, még egy bagollyal is megismerkedhettek az érdeklődők. A szervezők egy boszorkány jósdával is készültek, ahol egy jövendőmondóval is konzultálhattak a résztvevők. A nap folyamán a Tabulatúra régizene-együttes muzsikált.

Nagy érdeklődés kísérte a gólyalábasok vásári bemutatóját, akik a gólyalábakon állva hangszereket is megszólaltattak. A műsorba a programon résztvevő gyerekeket is bevonták, akik örömmel kapcsolódtak be a középkori forgatagba.