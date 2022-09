A tűzgyűrű ötlete a Zrínyi Miklós Gimnázium vezetőségétől ered, s az elmúlt évek során rendszeressé vált, hogy így emlékeznek azokra, akik a vár védelméért, a hazájukért életüket adták. A fáklyás emléktűzgyújtásba a Tinódi és az Istvánffy általános iskolások, illetve a Zrínyi Napok további szervezői is bekapcsolódtak. Ezen az estén koszorúzással is emlékeznek a helyi hősökre, illetve a könyvtár névadójára, Molnár Imrére is. Több száz fiatal a sötétben megállva, fáklyával kezében idézhette fel elődeik emlékét, s azt, hogy a földön, ahol járnak, több ezer magyar katona vesztette életét a huszonötszörös török túlerővel szemben. Moravetz Levente Zrínyi esküjét szavalta, Solymosi Péter pedig trombitajátékával emelte a Zrínyi-szoborcsoport koszorúzásának fényét a hősökhöz méltó megemlékezésen.