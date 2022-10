Pedig a mai elektronikus tánczene nélküle talán nem is létezne. Lassan ott tartunk, hogy generációk nőnek fel az ő mixein, hogy a bulijain ugyanúgy felbukkan az egykori egyetemi évfolyamtárs, mint a tizenhetedik születésnapját éppen aznap ünneplő gimnazista.

Palotai Zsolt 1989-ben, a Tilos az Á-ban kezdte zenei pályafutását, ahol a lemezlovasság mellett koncertszervező, csapos és mindenes volt. Gyakorlatilag a kezdetektől pakolja a lemezeket, hazai és külföldi fellépései számolatlanok. Film- és színművészeti alkotásokhoz is készített zenei anyagot: 1996-ban Sidonie Rochon párizsi táncszínházi darabjához, 1998-ban Mispál Attila Altamira című - a 29. Magyar Filmszemlén a kísérleti film díját elnyerő - filmje alá készített muzsikát.

Több mixalbuma is megjelent: 1996-ban, a Tilos Rádió gondozásában a Palotai DJ mix, 1999-ben pedig az Abrak a Dubra az UCMG-nél. Számai jelentek meg a Future Sound of Budapest első albumán, a Budapest 2000 válogatás-albumon, készített mixet többek között az Anima Sound System ’68-ára, a francia Noir Desir 666.667 Club-jára.

Palotai Zsolt egyébként jó korban is született: amikor kezdte, a az elektronikus zenét úgy képzelte el mindenki, hogy bemegy a kockafejű fél-informatikus a stúdióba, megnyom pár gombot, aztán már jön is a tucc-tucc. Ma viszont már ott tartunk, hogy az elektronika annyira erős, hogy a többi zene meríthet belőle. Az összes elektronika előtti, ma is létező zenék az elektronikához fordulnak. Hogy napjaink dzsesszén nem ugyanazt értjük, mint a hatvan, vagy akár csak a tíz évvel ezelőttin, az nagy mértékben az elektronikus zenének köszönhető.

Ráadásul, hogy még bonyolultabb legyen a kép, ma már nem csak egy DJ játszik bakeliteket, hanem azt a zenét, amit amúgy bakeliten is előad, a színpadon élőben zenészek is nyomják. A mai elektronika az élő dolgok felé mozdul: a DJ mellett ott lehet egy kongás, egy szaxofonos, egy hegedűs, aki improvizál valamit az alapokra. A Fishing on Orfű fesztiválon élőben is megnézhetjük, hogy a műfaj legnagyobb alakja mivel készül majd.