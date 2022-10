Tekintetét lesütve, szerény mosollyal áll Marko Lončar a Vigadó Galériában nyílt kiállításának október 21-i megnyitóján készült fényképeken. A Vinkociben élő, szlavóniai horvát festőművész édesapja, Ivan Lončar nyomdokaiban járva kezdett el alkotni, majd festőként, szervezőként, művészeti vezetőként több mint harminc horvát vagy nemzetközi tárlaton vett részt, a vinkovci festőművészek horvát egyesületének alelnöke. Második önálló kiállítását láthatják a baranyaiak Szigetváron, november 4-éig.

A művész a beszélgetés és levélváltás során kiemelte, köszönettel tartozik családjának, feleségének, a Horvátországban élő Deme Dezső Dánielnek, akinek kapcsolatai révén létrejött a kiállítás, valamint a megnyitó fellépőinek, mondván a támogatásuk nélkül nem jöhetett volna létre a bemutató – ez a mások felé megnyíló, alázatos alkotói hozzáállás a bemutatott művekről is tükröződik.

– Az első képemet 1992-ben, hétévesen készítettem, a délszláv háború idején. Ez a festmény is látható, a Kezdet címet kapta

– mondja Marko Lončar.

Kezdet

– A megnyitó után a szigetvári plébánossal beszélgettem, akinek szavai igazán megragadtak. Arról beszéltünk, hogy az első művemen a sötét, nehézségeket tükröző színhasználat figyelhető meg, az aláírásomat vörössel hagytam a kép alján. Ezzel szemben az újabb képeim, úgy fogalmazott, tele vannak reménnyel, ezt tükrözik az élénk, világos színek és a fehérrel írt szignóm is – mesélte a festő, aki szeretné magyarországi kapcsolatait szorosabbra fonni. A jövőben Pécsen és Budapesten is tervez kiállítást.

A képeken visszaköszönnek szlavóniai motívumok, alakok, illetve mezők és szántóföldek is. Egyes alkotások hangulata Egri József képeire emlékeztet, ahogyan az ég és a föld összeér rajtuk. A művész saját lencséjén keresztül mutatja be, amint a napsugarak ragyogása különböző árnyalatokat vet szülőföldje tájaira.

Marco Lončar (jobbra) a valóságot és a képzeletet ötvözi

Észrevehetetlen, hogy több keresztény motívum is helyet kapott a képeken, amelyeket változatos módszerekkel készített az alkotó, vászonra és üvegre is festett olajjal, kombinált technikákat is alkalmazott.

– Nem törekedtem tudatosan a vallási témákra, csak elkezdtem festeni, és azon kaptam magam, a képek felén a kereszténység motívumai köszönnek vissza. Egyszerűen ez jött belőlem! – állapítja meg Lončar.

Fotós: M.L.

– Van egy igazán érdekes kép is, amely Mihály arkangyalt ábrázolja, és közel két évig készült. Az angyal győzedelmeskedik a démonok felett, amelyeket a párizsi Notre Dame székesegyház szobrai ihlettek. A mű címe „Térdelj le, és látni fogod a ragyogást!”, Mihály angyal színei szemből nézve ugyanis barnának tűnnek, ha letérdelünk, alulról nézve azonban ezüst és arany árnyalatokba öltözik az arkangyal – árulta el a 2022-ben készült, jelenleg Szigetváron látható alkotás titkát a művész.