Pécsett 1912. december 12-én vetítették le az első filmet az épületben, ünnepélyes megnyitójára viszont csak 14-én került sor, melyről a Dunántúli Napló 1956-os december 16-ai számában így emlékeztek vissza:

“Délután 5 óra előtt már zsúfolásig megtelt a mozi látogatókkal és meghívott vendégekkel. Az egyik páholyban az "előkelőségek" foglaltak helyet: dr. Visy László főispán, Nendtvich Andor polgármester, Zsolnay Miklós, Stenge Ferenc alispán. Pontosan 5 órakor szétlibbent a mozi színpadának függönye és a fehér vetítővásznon megjelent a magyar korona. A Jogász Dalárda elénekelte a Himnuszt, majd megkezdődött a filmvetítés.

A város közönsége örömmel fogadta az előadást s Pécs polgárai büszkék voltak arra, hogy városuk újabb szórakozóhellyel gyarapodott.”

A filmszínház külső megjelenésével a város díszévé vált, valamint a mozit kedvelő közönség egyik közkedvelt, kellemes és kényelmes szórakozó helyévé nőtte ki magát, hiszen nem csak mozi volt az épületben, hanem udvarában egy komfortosan berendezett Café Restaurant is, ahol megpihent a nézőközönség a filmek szüneteiben, illetve a vetítés után.

Az épület az art deco és a szecessziós stílus jegyeit viseli, a mozi belsejét pedig Gebauer Ernő festőművész freskói díszítik.

A mozit a 40-es évek vége felé átkeresztelték Kossuth mozira, majd a rendszerváltást követően kapta vissza eredeti nevét. A vetítés a 2000-es évek elején szünetelt, 2004-ben pedig egy felújításon esett át a filmszínház. Az 550 embert befogadni képes földszinti terem helyére került a Tarffik étterem és az emeleten alakítottak két termet, egy 100 és egy 40 ülőhelyeset. Az intézmény tíz évig a Cirko Film - Másképp Alapítvány kezében volt, majd 2014 augusztusában meg alakult egy civil kezdeményezés, a pécsi Apolló Mozi Alapítvány, ami jelenleg is üzemelteti a közkedvelt mozit.

Ahogy régen is, jelenleg is a szórakoztatás és a közösségteremtés a mozi egyik fő célja, de ezen kívül szeretnék az embereket egy kritikus gondolkodásra is ösztönözni különböző művészfilmek segítségével, amelyek 2004 óta képezik a filmszínház repertoárját.