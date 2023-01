– Mi váltotta ki az utolsó segélykiáltást?

– Hogy januárra minden pénzünk elfogyott, kiürült a kasszánk. „Rajtunk kívülálló okok miatt rendkívül nehéz gazdasági helyzetbe sodródtunk: 2022. december 23-án ki kellett kapcsolni a fűtést. Magánszínházként ugyanis a szolgáltatóktól nem vagyunk jogosultak kedvezményre.” Többek között ez állt a levélben, de nem csak a resziköltség emelése okozta ezt, ennél sokkal régebbi keletű, összetett a probléma.

– Milyen más, mélybehúzó gyökerekről van még szó?

– A magánszínházi elgondolás arra épült, hogy a tao-pénzek (cégek társasági adójából származó adókedvezményes felajánlások) szinten tartják majd a kulturális intézményeket. Ám a tao-kedvezményt rövidesen eltörölték, így egyszeriben hiányzott 20–30 millió forint az évadonkkénti költségvetésünkből, amit annak előtte a fenntartó önkormányzat biztosított. Tao révén is kb. ennyi jött be, ám ez most hiányzik. Aztán jött a Covid, ami rengeteg bevételkieséssel járt. Mindezt tetézte a múlt év végén a rezsinövekedés.