Január 22-én a pécsi Nappaliban Hajdú Krisztián és barátai Cseh Tamást idézik meg, az ő dalait teszik színpadra. Az énekes most lenne nyolcvan éves, és ennél szebben nem is lehetne megidézni az emlékét. Ráadásul mivel Cseh Tamást mindannyian tudunk énekelni (ki jobban, ki rosszabbul), az igazán bátrak be is mutathatják ezen képességüket: szabad ugyanis a mikrofon, lehet előadni a kedvencet mindenkinek.