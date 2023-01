Az Imádság Háza nem pécsi unikum, hiszen szerte a világban létrehoztak az elmúlt évtizedekben hasonlót. Budapesten, Kecskeméten és Sülysápon is működik hasonló, valamint Horvátországban, Jeruzsálemben, az Amerikai Egyesült Államokban és Németországban is találunk a szüntelen imádság céljával alapított létesítményt.

Az Imádság Háza keresztény felekezeteken átívelő kezdeményezés, amelynek ötlete a bibliai Dávid királytól ered, aki létrehozta a szüntelen dicsőítés szolgálatát, s több ezer embert rendelt arra, hogy hangszerekkel és énekszóval magasztalják a Teremtőt.

Ez az ősi példa ihlette a pécsi helyszínt is, ahol januártól újult erővel indulnak el a különféle alkalmak, amelyek minden érdeklődő számára nyitottak, életkortól és felekezeti hovatartozástól függetlenül.

A pécsi házigazdák Flach Gabriella és Flach Ferenc, az Emmausz és Betánia katolikus közösségek vezetői, mellettük azonban több kisebb közösség és csoport is bekapcsolódik a tevékenységbe.

– A cél tulajdonképpen a dávidi elképzelés folytatása, hogy éjjel-nappal, szüntelenül folyjon az imádat és dicséret

– mondta Flach Gabriella. Bár a nap összes órájában még nem, de az Imádság Háza weboldalán található időrendi beosztás alapján a hét szinte minden napjára van már előjegyzett csoport, akik imádságot tartanak az adott időpontokban.

– Vannak rendszeres nagyobb szabású eseményeink is, amelyek szintén nyitottak. Az Emmausz közösség vezetésével minden hónap harmadik csütörtökén dicsőítő imaestet tartunk, erre kerül sor most, január 19-én is, este hattól fél kilencig. Zenével, énekekkel kezdünk, majd köszöntjük a résztvevőket és igehirdetéssel, tanúságtétellel folytatjuk a programot. Közbenjárásra is lesz lehetőség, azaz, aki szeretné, kérheti, hogy személyesen imádkozzanak érte a közösség tagjai. Végül pedig szerény agapéval, szeretetvendégséggel zárul az este – számolt be Flach Gabriella.

Hasonló programra számíthatnak az érdeklődők minden hónap első péntekén is, este héttől fél tízig, erre legközelebb március 3-án kerül sor.

– A járvány előtt legtöbbször megtelt a ház a résztvevőkkel, a Covid miatti leállás ránk is hatott, de az utóbbi időszakban ismét kezdenek egyre többen visszatérni. A rendszeres alkalmakon túl további rendezvényeknek is otthont ad a ház, így a különböző lelkigyakorlatok, lelki napok is népszerűek – tette hozzá a házigazda.