Idén is sokan űzték a busókkal együtt a telet (Galéria)

Nagyon-nagyon sokan látogattak el vasárnap Mohácsra – a szervezők előzetesen százezer látogatóra számítottak, alighanem voltak is ennyien, de lehet, hogy annál is többen. Persze nem is az a lényeg, pontosan hányan voltak, hanem az, hogy aki ott volt a busójárás fő napján, nagyon jól szórakozott.

Máté Balázs

Fotós: Löffler Péter

Mintha máris hatott volna a télűző mágia. Vasárnap reggel borongós idő volt, de kora délutánra a Duna-parti városban sokkal barátságosabbra fordult az idő, s már némi napsütés csalogatta a vendégeket. Már az előző napokon is nagyon sokan voltak a mohácsi utcákon, csütörtökön, pénteken is, de különösen szombaton úgy festett a belváros, mint néhány évvel ezelőtt farsangvasárnap. A vendégsereg java része persze most is vasárnapra érkezett meg. Délelőtt Lánycsóktól Mohács felé már csak lépésben lehetett haladni, déltől pedig már táblás ház volt Mohácson, az érdeklődők hosszú sorokban vonultak a Sokac-révhez, a busók csónakos átkelésekor sok ezren szorongtak a Duna-parton.

Sokan látogattak el vasárnap a busójárásra Fotók: Löffler Péter

Aztán a tömeg megindult, vissza a belváros felé, a főutca két oldalán több tízezren álltak sorfalat, amikor elkezdődött a felvonulás. Több órába telt, míg a Kóló térről a Széchenyi térre ért a menet, nem is csoda, mintegy kétezer maszkás vonult a mohácsi utcákon. Közben fogyott a forralt borból, a sörből és az erősebb szívmelegítőkből is rendesen, s éhen sem maradt senki. Szinte minden kitelepült vendéglősnél hosszú sor állt. Ahogy az óriáskeréknél is. Nagyon jó ötletnek bizonyult, hogy idén is a magasból vehettük szemügyre a gyönyörű Mohácsot, s vele a farsangi sokaságot. A felvonulást követően a kompról a folyó vizére bocsátották a kimúlt telet jelképező fakoporsót, sötétedéskor pedig meggyújtották a főtéren álló hatalmas máglyát – ekkor a téren már moccanni sem tudott a sokaság. Farsangvasárnap Mohácson lapunk értesülései szerint rendkívüli esemény nem történt, a hatóságoknak szerencsére nem volt különösebb tennivalójuk a rutinfeladataikon kívül, persze ez utóbbi sem volt éppen könnyű, hiszen valóban hatalmas tömeg lepte el a várost.

Mindazonáltal a busójárásnak még nincs vége: hétfő délután egy órakor a Sokac-körben megkoszorúzzák Kersics Anka emléktábláját, majd következik a busók hagyományos házról házra járása a Kóló téren és a környező utcákban. Húshagyókedden még egyszer benépesül a belváros. Ez a nap eredetileg egyébként a busójárás legmozgalmasabb napja volt: a máglya körül táborozva elfogyasztották a busók az előző nap során kapott élelmeket a rokonokkal, ismerősökkel, majd a duda, tambura hangjára kifulladásig járták a kólót. Ez az a nap, amit a mohácsiak talán még mindig a legjobban várnak, hiszen jóval bensőségesebb, családiasabb hangulatú, mint a farsangvasárnap, persze akkor is szívesen látják a vendégeket. A maszkások délután fél háromtól gyülekeznek majd a Kóló téren, három órakor a megszokott útvonalon elindulnak a főtérre. A máglyát, rajta a telet jelképező koporsóval, hatkor gyújtják meg. Utána még táncház is várja a népet, de abban is biztosak lehetünk, hogy a mulatságnak ezzel még nem lesz vége, az bizony sok helyen virradatig is tart majd.

