Egy kisebb tömeg gyűlt össze a Nádor Galéria előtt február 9-én, este, ahol Szabadságérzet címen nyílt kiállítás. Tanárok, oktatók, hallgatók, diákok, művészek, barátok, családtagok, érdeklődők mentek el, hogy együtt emlékezzenek meg a Munkácsy-díjjal elismert Ádám Zoltán festőművészről, a Pécsi Tudományegyetem egykori adjunktusáról.

A pécsi egyetem és a művészi közösség szeretné, hogyha Ádám Zoltán emléke, valamint életműve is fennmaradna, hiszen a felsőoktatási intézmény és a művészeti élet igen meghatározó festője, pedagógusa volt, valamint szabad gondolkodása is kedvelt, elismert emberré tette. A most létrehívott tárlattal is emlékét szeretnék megőrizni.