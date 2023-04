A PTE 1367 Nagyszínpadon ismét három nagy nevet köszönhetünk. Elsőként, 19 órai kezdéssel a székesfehérvári magyar beat rock/pop-soul zenekar, a Blahalouisiana énekelteti meg a közönséget, majd 20 óra 45 perckor a 30Y zenéi szállnak messzire, és végül 22 óra 45 perckor Majka lép a pódiumra.

Mindeközben a Be The Change színpadon is zajlanak koncertek. Az Esti Kornél formáció nyitja a sort 19 órakor, majd 20 óra 30 perctől a Bohemian Betyars zenéi táncoltatják meg a nagyérdeműt. Őket 22 órakor az 1998 óta aktív Bëlga követ, akiknek zenéi erősen beépültek a köztudatba, mint például a 2005-ös Szerelmes vagyok, a Zsolti, a béka vagy az Egy-két-há. A sort a pécsi székhelyű folkpop zenekar, a KACAJ zárja 23 óra 30 perckor. És ahogy az első napon, úgy a másodikon is a terep éjjeli fél 1-től a lemezlovasoké lesz. Kezdésként Metha buliztat meg minket, őt Jay Lumen követ 1 óra 45 perckor, majd 3 órától Sikztah, 4 órától pedig Mateo & Spirit pörgeti a lemezeket.