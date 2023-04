Az alkotó élete nagy részét a tanítás, a gyermekek fejlesztése töltötte ki. Az alkotás, illetve a kreatív tevékenység pedig egész pályáját végig kísérte, de a festés és a rajzolás iránt érzett kifejezetten kényszert. Bele is vetette magát ezekbe a folyamatokba, de egy idő után megunta, hogy saját kritikusa és mestere legyen, ezért felkereste a Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Műhely egykori vezetőjét, Pandúr Józsefet, aki segítségére volt ebben az ügyben. A csoport már ötvennégyéve létezik, és 1991 óta a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának támogatását is élvezi. Kaczkó Magdolna a Pécsi Művészbarátok Klubjához is csatlakozott a későbbiekben.