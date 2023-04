Az új lemez a 72 Seasons nevet viseli, ami április közepén jelenik meg, azonban a köré felépített mozifilm keretében a legnagyobb rajongók premier előtt hallgathatják meg a számokat. A nagyjából két óra hosszúságú alkotás nem csak az új dalokat vonultatja fel, hanem némi képanyag is társul hozzá. Ezek pedig olyan exkluzív felvételek, amelyeket csak és kizárólag erre a vetítésre szántak az együttes tagjai. Interjúkat hallhatnak a rajongók, de bepillanthatnak az album készületébe is – igazi kulisszák mögötti részletek ezek, hiszen a résztvevők megtudhatják, miként születtek az új dalok, mi a történetük és miként készülhetett minden szerzeményhez videoklip is.

És, ha minden igaz ezeken kívül még további meglepetéseket is tartogat az április 13-ai moziest, így a legelvetemültebb rajongóknak semmiképp sem szabad kihagyni ezt az élményt.

Fontos tudnivaló, hogy a film eredeti nyelven, azaz angolul lesz látható a mozikban, és magyar felirat nem készült hozzá.