A Káptalan utca 4. szám alatti, önmagában is patinás épület méltó helyen egyesíti a két kiemelkedő művészi-szakmai színvonalat képviselő pécsi képzőművész alkotásait.

Lantos Ferenc munkái eddig a Modern Magyar Képtárban voltak láthatóak, most azonban átköltöztek a Káptalan utcai Martyn Ferenc Múzeum földszinti termeibe.

A kiállítást új formájában a Múzeumok Éjszakáján adták át.

– Maga az épület is muzeális értékű, a középkorban épült, majd a barokk korban jött létre mai állapota. Fantasztikus dolog, hogy mester és tanítványa így egy helyre kerülhetett – mondta lapunknak Nagy András osztályvezető főmuzeológus.

– Martyn és Lantos munkássága nem csupán helytörténeti, hanem hazai és nemzetközi képzőművészeti jelentőséggel bír. A tárlat szimbolikus jelentéssel is bír, rávilágítva arra, milyen kiváló kvalitású művészekkel büszkélkedhet Pécs – tette hozzá

Mindkét művész alkotásait a sokféleség és a változatosság jellemzi, azonban más megnyilvánulási módokon.

– Martyn munkásságát inkább az ábrázolásmódok és a témák sokfélesége jellemzi, Lantost viszont elsősorban a kör és egyéb geometriai elemek variációinak végtelensége – folytatta a szakértő.

Elmondta, Martyn Ferenc művészetére kiemelten jellemző a természeti formákkal dolgozó absztrakció, mely során mindig a természeti formákat torzítja, egyszerűsíti, ugyanakkor felismerhető módon. Kedvelt motívumai közé tartozott a tenger, a halászat és a madarak megjelenítése.

Lantos Ferencnek az 1970-es években egy természeti témákat feldolgozó vándorkiállítása járta az országot a pécsi múzeum szervezésében.

– A művész ehhez kapcsolódva azt írta, az absztrakció a természeti formák egyszerűsítését, redukálását jelenti, ezáltal tanítja láttatni a szemlélőket – fogalmazott Nagy András. Lantos tehát a közvetlenül elemi formákból építkezett alkotásai során, ám ezek mögött is természeti motívumok rejlenek. Közös pont továbbá, hogy mindketten változatos tehcnikák segítségével alkottak.

A főmuzeológus elmondta, Lantos egész életműve egyedülálló módon nem pusztán alkotásokból áll, felfedezhető benne egyfajta múzeumpedagógia is: az általa használt vizuális geometrikus nyelv által didaktikai céljai is voltak a művésznek, aki feleségével, Apagyi Máriával közösen alapított szabadiskolát, ahol a zene és a képzőművészetek kapcsolatai is megjelentek.