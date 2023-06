Az immár több, mint tíz esztendeje hagyományosan július első hétvégéjén sorra kerülő programra egyre többen kíváncsiak, rendre több százan gyűlnek össze a révnél. Amellett, hogy a program igen érdekes és látványos, a negyven évesnél fiatalabbaknak azért érdemes ellátogatni a mosásra, mert közülük biztosan sokan nem látták, hogyan is zajlott egykoron a dunai mosás, a náluk idősebbekben pedig biztosan szép emlékeket is ébreszt a még a hatvanas években is szinte mindennaposnak számító, fáradtságos munka hangulatának felidézése.

A vezetőség várja asztaltársaságok jelentkezését a cserépedényben történő töltöttkáposzta-főzésre, valamint a szabad tűzön főtt ételek fesztiváljára. Érdeklődni a Sokac-körben vagy a 20/262-0992 telefonszámon lehet.