A rendezvénysorozat csúcsa egy gálakoncert július 23-án 19.30 órától a világhírű Wiener Musicverein hangversenytermében (innen közvetítik egyébként évről évre a bécsi újévi koncerteket is).

Ezen a kiemelt koncerten egyedüli magyar együttesként a pécsi Bartók Béla Férfikar képviseli Magyarországot – tudtuk meg dr. Lakner Tamás karmestertől, a kórus vezetőjétől. Hozzátette, csupán két héttel ezelőtt kapták meg a meghívót, de egy ilyen helyen, ilyen világraszóló eseményen a nyár derekán is megszervezik 33 fővel a kórust. Mint kiderült 15 évvel ezelőtt a férfikarunk szerepelt már a világ egyik legjobb koncerttermében, a Golden Saalban, ami akkor fantasztikus élmény volt, kihagyhatatlan ide visszatérni.

A fesztivált egyébként 2010-ben alapították, de a pandémiás időszakban szüneteltették, most pedig a COVID-ot követően az első nagy találkozót szervezik meg, melyet Bécs városa támogat, és az osztrák köztársasági elnök a négy napos rendezvénysorozat fővédnöke. A gálakoncertről, melyen a pécsiek is énekelnek, az ORF osztrák tévé filmet készít, a kórusoknak pedig minden költségét állják, és promóciós anyagokat is kapnak a programjukról, fellépésükről. A gálára a Bartók Béla Férfikar nemzeti sajátosságokat bemutató tíz perces műsorral készül, énekelni fogják Kodály Zoltán: Huszt és Bárdos Lajos: Dana-dana című magyar csárdás művét, valamint nemzetközi szinten is befogadhatóan Orbán Györgytől a Setteng az ördög című latin nyelvű éneket.

Dr. Lakner Tamástól, a szeptemberi Európai Bordalfesztivál főszervezőjétől megtudtuk azt is, hogy az első pécsi bordalnok énekversenyre szép számban, 15-en jelentkeztek, így izgalmas vetélkedést láthat és hallhat majd szeptemberben a baranyai közönség.