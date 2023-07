Buliajánló 1 órája

Guríts le egy pofa sört és irány bulizni

Itt a nyár, a jó idő! Nem is szólhat másról ez az időszak, mint a bulizásról. Az egyetemek és az iskolák bezárták kapuikat, helyettük pedig tárva nyitva állnak a bulizóhelyek kapui. No, de nézzük, hova is mehetünk a hétévégén.

Bama.hu Bama.hu

Forrás: Shutterstock

Ma este, azaz pénteken Nigel Stately és Ben Jr diktálja az iramot a Kerti Estben! A buli este 10-kor startol és tart ameddig bírod! Szombat este újra GO CRAZY!- avagy őrüljünk meg együtt a legforróbb r&b, trap, hiphop, latin és reggaeton ütemekre az Est-ben. A zenéket a Budapesten élő két fiatal külföldi DJ titán, Hypeman és ZIAD csúsztatja a talpaink alá! Ruhát fel, gátlásokat le és indulhat a parti! Elviselhetetlen a hőség? Hát, a meleg szobában nehéz kibírni. Kapd fel a fürdőruhát, dobj a válladra egy törcsit és irány Beremend, ahol Dj Heszi, Duly, BaRa és Figi adja a lazulás ütemeit. Nincs hangulatod a hangos zenéhez? Inkább csak begurítanál egy pofa sört és sztorizgatnál a haverokkal egy jót? Helyet viszont foglaljatok, ha a Nappali teraszán szeretnétek elfogyasztani italaitokat, ugyanis - ahogy ők is írják facebook oldalukon - a helyek végesek.

