És végre elérkezett ez a hét is, amikor két régóta várt film is a mozikba kerül, amelyből az egyik az Oppenheimer. Christopher Nolan alkotását július 20-án kezdik vetíteni, szóval érdemes már most beszerezni rá a jegyeket. De csüggedni nem kell, hiszen több alkalommal is vetítik a filmet a pécsi mozik.

A Dunkirk után a direktor újra a történelemhez nyúlt, hogy feldolgozza egy olyan ember történetét, aki létrehozott egy pusztító fegyvert, az atombombát. A feltaláló J. Robert Oppenheimer volt, akinek történetét e film keretei között ismerhetjük meg. Ennek a fegyvernek a megjelenése az emberiség történetének egyik legmegrázóbb pillanatát okozta, és míg ezzel ismerkedünk, bepillantást kapunk annak az embernek az életébe, aki talán sosem volt képes arra, hogy találmányának borzasztó hatásaival megbirkózzon. A filmhez igazi nagy nevek csatlakoztak. A címszereplőt Cillian Murphy alakítja, aki mellett feltűnik Robert Downey Jr., Emily Bunt, Rami Malek, Florence Pugh és még sokan mások. Július 20-án a pécsi Cinema City magyar szinkronnal 2D formátumban nyolc alkalommal – 10:45; 12:00; 13:00; 14:15; 16:30; 17:45; 19:00; 20:00 –, eredeti nyelven, magyar felirattal pedig egy alkalommal – 15:30 – vetítik a filmet. A pécsi Uránia Mozi pedig szintén július 20-án magyar nyelven egyszer – 20:15 – tűzi műsorra az Oppenheimert.

