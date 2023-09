A hivatalos ismertető pontosan fogalmaz. Eszerint Hawaii szigetén nukleáris rakétariadót fújnak, és a helyi lakosok a turistákkal együtt rémülten várják a világvégét. Egy, éppen Hawaii-on nyaraló baráti társaság meg van győződve arról, hogy meg fognak halni, ezért az utolsó pillanatban olyan titkokat mondanak el egymásnak, amit soha nem mertek volna bevallani még maguknak sem. Amikor kiderül, hogy téves riasztásról van szó, már késő visszakozni, a barátok egymással és a felszínre került titkokkal még egy hétig össze van zárva a szigeten.

A történet furcsaságát tovább árnyalja, hogy részben megtörtént eseményen alapul: 2018-ban valóban történt egy téves riasztás egy nukleáris rakétatámadásról a szigeten. A rendező-forgatókönyvíró Melissa Drigeard ezt a helyzetet vette alapul egy párkapcsolati vígjátékhoz, amelyben a szereplők olyan érzelmeikről és érzéseikről vallanak nyíltan, amelyeket normális esetben sosem mondtak volna ki. Az ebből fakadó félreértések és helyzetkomikumok egy vérbeli francia vígjátékot eredményeznek, amely a legjobb műfaji hagyományokat követi.

A film nézése közben óhatatlanul is azon fogunk gondolkodni, mi is ilyen őszinték lennénk-e hasonló helyzetben. Sanszosan igen – és akkor esetleg mi is ugyanígy fognánk a fejünket utána. De nem baj: az őszinteség néha egészen felszabadító tud lenni. Erről is szól ez a film.