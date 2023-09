– Kifejező az elnevezés, Szentjánosbogár, hiszen ez arról ismeretes, hogy a sötétben világít: ez a fő célja a közösségnek is

– mondta Kutas Attila plébános.

– A kezdeményezést öt család indította el 1990-ben Dunakeszin, azóta pedig országos szintűvé nőtte ki magát és a szentignáci lelkiség lett meghatározó irányvonala. Az volt ugyanis a közösséget alapító szülők célja, hogy gyermekeik a megkülönböztetés isteni ajándékát elsajátítsák: a modern kor újításaiból képesek legyenek felmérni, hogy mi az, ami építő és értékes, így érdemes befogadni, s mi az, amitől jobb távol maradni – ismertette a kezdeteket a lelkipásztor.

Azóta rendszeresen kerülnek megrendezésre úgynevezett Bogártáborok, amelyek minden évben más és más településen kapnak helyet – ezúttal Bólyban szervezték meg ezt a plébános kezdeményezésére.

A tábor során szerte az országból érkeztek fiatalok Bólyba, akik helyi családoknál lettek elszállásolva, ez szintén a közösségépítést hivatott elősegíteni. Az egy hét alatt játékos foglalkozások, beszélgetések és imádság is várta a táborozókat.

A programba helyi és környékbeli fiatalok is bekapcsolódtak, s olyannyira megragadták őket az itt szerzett élmények, hogy a jövőben a következő generáció számára is szeretnének átadni ebből. Öt középiskolás, Fekete Sára, Szabó Dóra, Iváncsits Márton, Wehring Mátyás és Werner Viktória szerkesztőségünkbe is ellátogatott Kutas Attilával – bogártáboros nevén Atitiszivel –, s egy jó hangulatú podcastadás során meséltek tapasztalataikról. A teljes adást hamarosan a bama.hu-n meghallgathatják olvasóink.

– A tábor tapasztalatai alapján felmerült az igény, hogy kisiskolás gyermekek számára is tarthatnánk hasonló foglalkozásokat. Ezért gyűltünk mi öten össze, hogy foglalkozzunk a gyerekekkel. Kezdésként a vasárnapi szentmisék előtt gyűlünk össze: játszunk a gyerekekkel, ez ugyanis fontos elem volt a tábor alatt is, utána pedig beszélgetnünk mélyebb témákról, építjük és ápoljuk a kapcsolatokat – mesélte az egyik résztvevő, Szabó Dóri. Így indul tehát útjára Bólyban a Szentjánosbogár klub, amelynek célja, hogy fényt gyújtsanak a környezetük számára.