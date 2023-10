Leírni sem tudom, hogy ez az egész mennyire fantasztikus élmény volt. Mondhatnám azt is, hogy gyönyörű volt, ma is borsódzik a hátam, hogyha arra gondolok, hogy mindannyian lélegzet visszafojtva néztük az utolsó jelenteket, mintha nem tudnánk, hogy mi fog történni. Ez igaz volt a harmadik rész végére is – ez a nagyteremben volt vetítve –, viszont akkor már volt némi gond, gondolom a közönséggel. Nem volt meg mindenkiben az a tisztelet a film, a mozi intézménye és embertársaik irányában, hogy teljes nyugalomban üljék végig ezt is. Hosszú film, nem tagadom, de ez nem indok arra, hogy elkezdjünk sutyorogni és telefonozni. És a legtöbb mozi esetében tudjuk, hogy a lábaknak nem mindig kényelmes, hogy nem lehet kinyújtani, és sokszor helyzetet kell változtatni az ülésben, de ezt meg lehet mind úgy tenni, hogy nem rúgdossuk folyamatosan az előttünk lévő ülését, vagy ott van az a szó is, hogy „bocsánat”.

Ezen kisebb problémák ellenére, ez egy olyan élmény volt, amit nem felejtek, és szívesen átélnék több klasszikusnak számító film esetében. És erre több alkalom is lehetőséget nyújt Pécsen, hiszen a pécsi Uránia Mozi októberben műsorra tűz számos Quentin Tarantino alkotást, köztük a Kutyaszorítóbant és a Kill Billt is.