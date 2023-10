Sokak örömére azonban újra megtelik népzenével és színvonalas kirakodóvásárral a település, ezúttal immár 37. alkalommal.

– Többen felajánlották a segítségüket, megkeresett a szigetvári Csillagvirág Egyesület és a Somogyhárságyi Nyugdíjasklub is. Magánszemélyektől is kaptunk anyagi felajánlásokat. Úgy látszik a közösségi összefogás csodákra képes, így megszületett a döntés, hogy folytatjuk ezt az értékes hagyományt, hogy színvonalas programot tudjunk kínálni a családoknak, ezúttal is ingyenesen – nyilatkozta egy korábbi beszélgetés során a település polgármestere, Gregorics Csabáné.

Reggel 9 órakor a helyi templomban szentmisével indul a nap, amelyet a program megvalósításában meghatározó szerepet vállaló Csillagvirág Egyesület menettánca követ.