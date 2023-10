Az eredményhirdetéskor a zsűri tagjai elmondták, itt a leggyengébb étel is nagyon finom volt, a csapatok jó alapanyagokat használtak, és a hozzávalókat is jól választották meg. Az első helyet a Fecskés csapat szerezte meg, második lett a Gombóc Artúr csapata, a harmadik legfinomabbnak pedig a Mohácsi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat csapatának ételét találta a zsűri. A tálalás körülményeiért, szépségéért, harmóniájáért különdíjat kaptak az Engeres lányok, a Havasi csapat, és a T-boy csapat, ezen kívül a Magányos Apáknak is különdíj járt, amiért asszonyok nélkül sem voltak elveszve.

A programot zenés estével zárták.