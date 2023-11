Már az indulás is érdekes és szokatlan volt, hiszen a moderátor, Rónoki Bertalan kenyeret, kolbászt, padlizsánkrémet is hozott, és kis falatkákat készített belőle, ahogy az egy tökéletes házigazdához illik. Miközben ő ezzel foglalatoskodott az est zenei fellépőjének egy szál gitáros előadását élvezhettük, majd az étek elkészülte után elkezdődött a beszélgetés, amely során érintve volt Faludy György, a színház, a táblaavatások, a készülő alkotások, a Dériné ösztöndíj, saját versek és még sok minden más. A felolvasás vége pedig igazán felejthetetlenné vált, mert zene és vers egyszerre működött együtt, és az egyiknél Holczer Dávid még a színpadról is lejött, és úgy szavalt, miközben a közönség tagjainak szemébe nézett, ezzel is sokkal erőteljesebben átadva az éppen elhangzott szöveget.