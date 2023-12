Egy igazi nagy családi karácsonyra készül a McCallister család. Párizsba utaznak, de az utazás körüli felfordulásban végül csak otthon felejtenek valakit: Kevint. A fiú egyedül marad a családi házban, de nem bánkódik azon, hogy otthon hagyták, sőt, még élvezi is, hiszen ő lesz a ház ura. De előbb-utóbb ráun erre a nagy szabadságra – viszont lesz mivel foglalatoskodnia, mivel két ügyefogyott betörő mászik éppen be hozzá az ablakon. Kevin azonban nem ijed meg tőlük: haditervet készít, és százféle ravaszsággal és furfanggal úgy elbánik a rablókkal, hogy nem sokára ők is azt kívánják, bár utaztak volna inkább Párizsba.

A filmet Chris Columbos jegyzi, akinek keze alól került ki az alkotás második része is, de ő rendezte a Szörnyecskéket, a Hull a pelyhest, valamint a Harry Potter filmsorozat első két részét is. És igen, biztosan mindenki látta már ezt a filmet – de nagyvásznon azért egészen más! Úgyhogy ha kész a fa, akkor irány a mozi!