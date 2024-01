Stresszmentesebb év 1 órája

A hétfő szóljon az elmélyülésről – a zen meditáció segítségével

A stresszmentes mindennapokhoz jó választás lehet egy meditációs tanfolyam, ami Pécsen van is. A One Drop Zen magyarországi szangha pécsi csoportja hetente rendez közös meditációkat. Ez idén sem lesz másképp, és január 8-án várják is az érdeklődőket a Perczel Miklós utcában található Jógaházba délután 17 óra 30 perckor.

A zen szó elmélyülést jelent, ami évszázadokon keresztül formálódott, hogy végül egy olyan bizonyos módszerként épüljön be a köztudatba, aminek segítségével el tudunk mélyülni. Ezen technika a levegővételre koncentrál. A zen hétfők egy háromszor huszonöt perces meditációt foglalnak magukba öt perces szünetekkel.

A szervezők kérik, hogy a részt vevők kényelmes nadrágban érkezzenek, de a meditációhoz szükséges párnát és alátétet ők biztosítják. Ha első alkalommal csatlakozna valaki a meditációhoz, annak először a One Drop Zen - Zen közösség - Pécs oldalának kell üzenetet küldeni a részvételi szándékkal. Teljesen kezdőknek pedig a szervezők ajánlják a kéthetente csütörtökönként megrendezésre kerülő kezdő alkalmakat, amelyekről bővebb információ szintén olvasható Facebook-oldalukon. Részletek a meditáció Facebook-eseményénél találhatók.

