Rendhagyó módon csalogatja a színház falai közé a fiatalokat Tóth Zoltán rendezésében Bocskai Virág, Sárközi Edina, Vajda Zsófia, Bera Márk, Katona Levente és Takaró Kristóf. Míg a hat fiatal színész három középiskolás párt alakít, Tóth Zoltán a jelenetek moderátoraként koordinálja az eseményeket. Egy-egy rövid, részben improvizatív jelenetet, amelyek a párok életének problémáit, kihívásait és kérdéseit mutatja be, mindig azokhoz kapcsolódó, vetélkedőt idéző kérdések követnek, amelyeket a diákok kis csoportokban dolgoznak fel a színészekkel együtt. Az előadás ebben is hű „nevelési foglalkozás” jellegéhez, ugyanis információkkal is szolgál a párkapcsolatok mögötti társadalmi kontextussal kapcsolatban.

A TiktokTitok a színészek számára is új helyzetet, a megszokott játékmódból való kilépés igényét teremti meg, ilyen közelről és az őket körülvevő nézők közé „beágyazva”, ugyanis még egyik korábbi előadásban sem játszottak. A büfében felállított székeken, az elegáns kanapékon, de még a bárpulton is zajlanak a jelenetek, a diákok a legtöbb esetben szorosan az előadók mellett foglalnak helyet. A hat fiatal művész, úgy tűnik, megtalálta a helyét a feladatban, s legtöbbször a kis csoportok moderálásában is hatékonyan tudnak közreműködni.